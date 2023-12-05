Правительство в Японии дает гарантии кредиту на поиски новых источников СПГ за рубежом

Сумма займа составила $680 млн, сообщает газета Nikkei

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Принадлежащая правительству Японии страховая компания Nippon Export and Investment Insurance предоставит гарантии возврата кредиту в 100 млрд иен ($680 млн), который получила энергетическая компания JERA на обеспечение дальнейшей диверсификации поставок в страну сжиженного природного газа (СПГ). Эти средства выделены банковской корпорацией Sumitomo Mitsui, сообщила ведущая в стране экономическая газета Nikkei.

Как отмечает издание, компания JERA будет работать над обеспечением для Японии дополнительных источников СПГ в условиях растущей международной конкуренции за получение стабильных поставок этого ресурса. Государственное страхование, пишет Nikkei, позволит частным банкам более уверенно кредитовать такие операции за рубежом.

Япония вместе с Китаем и Южной Кореей входит в тройку крупнейших в мире покупателей СПГ. Примерно 35% этого ресурса она получает из Австралии. Далее следуют Малайзия (13%), Катар (12%), США (9,5%) и Россия (чуть менее 9%).