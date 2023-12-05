"Ъ": строительство новой генерации в Сибири может потребовать до 507 млрд рублей

По данным газеты, инвестор может построить энергоблок как с нуля, так и на уже существующей ТЭС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ подготовило для обсуждения финансовые параметры строительства новой генерации в Сибири. Уровень капитальных затрат может составить от 334 млрд рублей до 507 млрд рублей в ценах 2028 года в зависимости от оборудования, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как ранее сообщал ТАСС, актуальный объем дефицита в энергосистеме Сибири прогнозируется на уровне 1,2 ГВт. Конкурс на строительство генерации для покрытия растущего спроса на электроэнергию в юго-восточной части Сибири будет объявлен в декабре - январе.

Издание написало, что инвестор может построить энергоблок как с нуля, так и на уже существующей ТЭС. По данным газеты, в случае если энергокомпании будут строить новую генерацию на базе российского оборудования, значение удельных капитальных затрат составит до 414 тыс. рублей за 1 кВт в ценах 2028 года. Так, максимальный общий капекс строительства 1,2 ГВт может достичь 507 млрд рублей, базовая доходность - 12%. При использовании иностранного оборудования предельный удельный капекс оценивается в 273 тыс. рублей за 1 кВт, а максимальный общий капекс - 334,4 млрд рублей. Базовая доходность - 10,5%.

Источники "Коммерсанта" уточняют, что альтернативный вариант с иностранными поставщиками был разработан для ускорения стройки в результате совещаний с участниками рынка.

ТАСС направил запрос в Минэнерго.