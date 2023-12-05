Кабмин утвердил перечень грузов для приоритетных поставок в рамках северного завоза

В перечень вошли 160 наименований товаров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень грузов северного завоза первой категории, которые будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания - всего около 160 наименований. Отмечается, что на закупку и доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты, такая возможность предусмотрена еще одним постановлением.

"Северный завоз - комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей, - напомнили в кабмине. - Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути".

"Работа по донастройке механизма северного завоза ведется по поручению президента. В апреле 2022 года на совещании по вопросам развития Арктики глава государства назвал организацию северного завоза задачей особой важности, уточнив, что товары для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий следует поставлять по графику и без сбоев", - указали в правительстве.

В августе 2023 года президентом был подписан закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза, а в ноябре кабмин утвердил перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Также было принято постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза, в том числе по его мониторингу, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.