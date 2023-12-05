В России продажи новых легковых авто в ноябре выросли в 2,1 раза

По данным "Автостата", они составили 109,7 тыс. автомобилей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с показателем за ноябрь прошлого года и составили 109,7 тыс. авто. При этом по отношению к октябрю объем продаж упал на 2,3%, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора электронных ПТС) и с учетом собственной сегментации.

"За последний месяц осени в нашей стране было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей. <…> Несмотря на то, что этот показатель более чем вдвое (+113%) превосходит уровень ноября 2022-го, по сравнению с октябрем нынешнего года он оказывается на 2,3% меньше", - отмечается в сообщении.

Всего за 11 месяцев 2023 года в РФ продано 939,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64,9% больше, чем годом ранее.

Лидеры продаж

Лидером рейтинга продаж в отчетном месяце традиционно стал отечественный "Автоваз", продажи которого, по данным аналитического агентства, выросли на 54,7% - до 32,6 тыс. машин. За январь - ноябрь 2023 года продано 292,7 тыс. авто бренда (+88,9%).

Второе место сохраняет китайский автопроизводитель Haval: в ноябре 2023 года было продано 14,4 тыс. авто, что в 3,2 раза больше, чем в ноябре 2022 года. Всего за 11 месяцев продажи бренда в России составили 96,4 тыс. авто - рост в 3,2 раза.

Тройку лидеров замыкает бренд Chery, увеличивший продажи в ноябре в 2,1 раза, до 11,3 тыс. единиц. Всего в январе - ноябре продано 105,6 тыс. автомобилей марки, что в 3,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Следом в рейтинге идут Geely (10,5 тыс. штук) и Changan (6,6 тыс. штук). В топ-10 также впервые вошли марки "Москвич" (1,9 тыс. штук) и Tank (1,9 тыс. штук), занявшие 9 и 10 места соответственно.