В Польше заявили, что перевозчики страны блокируют границу с Украиной из-за конкуренции

Представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Томаш Борковский сообщил, что на украинской территории возникает слишком много транспортных фирм, за последний год это 12 тыс

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Польские грузоперевозчики блокируют погранпереезды на польско-украинской границе для того, чтобы устранить нечестную конкуренцию со стороны украинских водителей. Об этом заявил в интервью радиостанции RMF24 представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Томаш Борковский.

"Речь идет о ценах и о нечестной конкуренции", - сказал он. По словам Борковского, "в данный момент над этим рынком [на Украине] нет никакого контроля, он брошен, там нет никаких лицензий". На Украине "возникает слишком много транспортных фирм, за последний год это 12 тыс.", утверждает он. "Украинские фирмы не подлежат никакому регулированию [со стороны] Евросоюза, их расходы на налоги и на рабочую деятельность гораздо ниже [чем у польских перевозчиков]", - считает Борковский.

Польские перевозчики 6 ноября заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша по-прежнему будет требовать от Евросоюза восстановить выдачу разрешений для грузоперевозчиков с Украины.