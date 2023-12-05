Бюджет Свердловской области на 2024 год принят с дефицитом в 18,3 млрд рублей

Расходы областного бюджета на 2024 год увеличиваются на 15,35 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2024 год с дефицитом в 18,3 млрд рублей.

"По итогам проведенной работы предлагается увеличить объем доходов областного бюджета на 2024 год на 12,4 млрд рублей. В результате общий объем доходов областного бюджета на 2024 год составит 420,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год увеличиваются на 15,35 млрд рублей и составят 438,4 млрд рублей. В расходах учтены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, решения согласительной комиссии и рабочих групп", - сообщили в пресс-службе заксобрания.

Как отметил на заседании председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, объем дефицита областного бюджета к окончательному чтению увеличился на 2,9 млрд рублей и составил 18,3 млрд рублей.

"Мы поставили точку в продолжительной работе - в принятии закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности руководителям и трудовым коллективам промышленных предприятий, представителям бизнеса за их труд, позволяющий нам получать дополнительные доходы в областной бюджет", - сказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что среди наиболее крупных поправок ко второму чтению бюджета - дополнительная поддержка муниципалитетов, реконструкция и строительство школ, развитие газификации и системы водоснабжения, приобретение муниципального транспорта, строительство и реконструкция дорог и мостов и многое другое. В частности, ко второму чтению на 3,4 млрд - до 30 млрд рублей, выросли расходы на дорожное хозяйство, на 3,8 млрд - до 43,7 млрд рублей, выросли расходы на здравоохранение.