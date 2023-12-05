Архангельский ЦБК получил национальную отраслевую премию за инновации

Церемония награждения прошла на международной конференции в Стамбуле

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. Архангельский ЦБК получил Национальную премии целлюлозно-бумажной промышленности России за инновации и модернизацию производства, сообщает пресс-служба предприятия. Церемония награждения прошла на отраслевой международной конференции в Стамбуле.

"Торгово-промышленная палата РФ и Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России наградили АО "Архангельский ЦБК" дипломом в номинации "Лучшая организация ЦБП в сфере инновационной деятельности и модернизации производства". Церемония вручения прошла в рамках международной конференции "Целлюлозно-бумажная промышленность России - новые реалии, новые возможности" в Стамбуле", - указано в сообщении.

В 2023 году на производстве картона Архангельского ЦБК на 5% увеличено количество полуцеллюлозы в композиции, реконструированы транспортно-упаковочные линии, их перевели на бумажные этикетки. На производстве целлюлозы комбината реализована схема подачи кислорода на отбелку. По словам главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина на пленарном заседании конференции в Стамбуле, совместный проект Архангельского ЦБК и ученых Северного арктического федерального университета (САФУ) по замене импортных химикатов при отбеливании бумаги стал успешным примером импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности России.

На трех ключевых производствах АЦБК - древесно-биржевом, картоне и целлюлозе - оптимизированы технологические процессы, в том числе с повторным использованием воды.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.