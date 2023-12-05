Покупки валюты по бюджетному правилу с 7 декабря снизятся до 11,7 млрд рублей

Минфин сообщил, что операции будут проводить с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года составит в эквиваленте 11,7 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб.", - говорится в сообщении.

С 8 ноября по 6 декабря 2023 года покупка валюты составляет в эквиваленте 29,6 млрд рублей в день.

В Минфине отметили, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.

С 13 января Минфин РФ проводил продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".