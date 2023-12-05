5 декабря, 09:21

В Туве выделят более 150 млн рублей на обеспечение молодых семей жильем

По информации правительства региона, "социальные выплаты, которыми можно компенсировать часть затрат на приобретение или строительство жилья, получат 120 семей"

ТАСС, 5 декабря. Свыше 150 млн рублей будет выделено в 2024 году на обеспечение молодых семей жильем в Республике Тыва, которая входит в топ-3 регионов России по рождаемости. Социальную выплату на приобретение жилья получат 120 семей, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"В 2024 году в Республике Тыва в рамках финансирования госпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" будет выделено 157 млн рублей. Социальные выплаты, которыми можно компенсировать часть затрат на приобретение или строительство жилья, получат 120 семей региона", - сообщили в правительстве.

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, перед региональным минстроем и муниципалитетами стоит задача обеспечить максимальную прозрачность реализации программы для участников. "Претенденты должны быть хорошо осведомлены о своем месте в очереди на получение субсидии и сроках. Властям на местах нужно постоянно информировать о реализации проекта, своевременно и оперативно отвечать на вопросы земляков по этой теме", - пояснил Ховалыг.

По данным регионального правительства, обеспечение молодых семей жильем - одна из основных задач Тувы, так как республика входит в тройку субъектов России с самой высокой рождаемостью. "Кроме того, Тува является одним из самых "молодых" регионов России. Средний возраст жителей республики составляет всего 30 лет. Одна треть населения - больше 104 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет", - пояснили в правительстве.

В Туве по программе "Обеспечение жильем молодых семей" в 2023 году социальные выплаты на приобретение жилья получили 137 семей на сумму 178 млн рублей. Чтобы стать участником программы семье необходимо проживать (быть зарегистрированным) в Туве, иметь часть средств на покупку жилья, не получать подобную выплату ранее. 

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