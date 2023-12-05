Бюджет Иркутской области на 2024 год приняли с доходами в размере 270 млрд рублей

Статьи увеличены в связи с дополнительным распределением средств из федерального бюджета

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Бюджет Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приняли в окончательном чтении. Доходы региона в следующем году составят 270,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Объем доходов и расходов увеличен на 2024 год на 306,6 млн рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов - на 794,3 млн рублей и 14,2 млрд рублей соответственно. <...> Объем доходов на 2024 год составит 270,6 млрд рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов - 271,2 млрд рублей и 284,6 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Статьи увеличены в связи с дополнительным распределением средств из федерального бюджета. Дополнительные деньги предусмотрены на модернизацию школ, лекарственное обеспечение, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, модельные библиотеки, обеспечение жильем детей-сирот, создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, повышение эффективности службы занятости, благоустройство сельских территорий, дорожное хозяйство и другие направления.

"Почти две трети всех расходов бюджета в ближайшие годы планируется на финансирование социальной сферы. Это поддержка семей с детьми, пенсионеров и участников СВО, увеличение зарплаты бюджетников и прочие значимые для жителей региона направления", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Доходы в 2024 году составят 270,6 млрд рублей, в последующие два года - 271,2 млрд рублей и 284,6 млрд рублей соответственно. Расходы на 2024 год утверждены в сумме 299 млрд рублей, на последующие два года - 278,1 млрд и 288,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в новом году прогнозируется на уровне 28,4 млрд.

Бюджет области на 2023 год принимался с доходами 248,2 млрд рублей и расходами 267,7 млрд. В результате внесения корректировок расходы в текущем году составят 298,5 млрд рублей.