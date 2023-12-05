В Псковской области производство овощей выросло на треть за год

По словам председателя Комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору области Николая Романова, роста удалось достичь за счет освоения новых площадей и использования современных технологий выращивания урожая

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Аграрии Псковской области за последний год увеличили на треть производство овощей, в первую очередь картофеля, общий объем которого составляет свыше 60 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю региона. Этого удалось достичь за счет освоения новых площадей и использования современных технологий выращивания урожая, сообщил ТАСС председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Выращивание овощей позволяет решать проблему с введением в эксплуатацию неиспользуемых земель в Псковской области. Региону требуется порядка 20 лет, чтобы ввести в эксплуатацию все заброшенные сельхозугодья, которых на данный момент насчитывается порядка 200 тыс. га. Благодаря развитию овощеводства инвесторы вводят в эксплуатацию заброшенные поля, которые не использовались десятилетиями.

"Важный момент, который касается овощей открытого грунта, и прежде всего картофеля. В 2023 году нам удалось добиться беспрецедентных успехов в выращивании этой культуры, наши аграрии показали серьезный плюс: собрано порядка 62,3 тыс. тонн, что является рекордным значением. Такие высокие результаты достигли благодаря тому, что фермеры начали активнее осваивать земли, в том числе заброшенные и не использованные, а также применять технологии повышения плодородия почв, в частности известкование", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, производители овощей в Псковской области столкнулись с проблемой реализации, так как цена на такую продукцию за год сократилась в два раза. "На овощи упала цена: если год назад мы продавали по 24 рубля за кг картофеля, то сейчас это 10-12 рублей. Но мы оказываем поддержку нашим товаропроизводителям, помогаем в поиске рынков сбыта", - добавил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству.