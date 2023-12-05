На Украине вывели в аварийный ремонт один блок ТЭС

По данным "Укрэнерго", в стране без света остаются 436 населенных пунктов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Один блок теплоэлектростанции (ТЭС) выведен за сутки в аварийный ремонт на Украине. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"В течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт выведен один блок тепловой электростанции. Продлен срок ремонта еще на двух блоках разных электростанций", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Согласно ее информации, по разным причинам на Украине без света остаются 436 населенных пунктов.

В понедельник в Минэнерго Украины сообщили, что в краткосрочный ремонт были выведены два блока и два корпуса ТЭС. В каком регионе расположена эта станция, не уточнялось. Для покрытия потребления был включен из резерва один блок теплоэлектростанции, два корпуса ТЭС планировалось подключить в течение дня.

Компания "Укрэнерго" в понедельник сообщала о высокой аварийности на теплоцентралях и о том, что предстоящее похолодание чревато дефицитом в энергосистеме Украины. Компания рекомендовала украинцам экономно расходовать электроэнергию, так как с наступлением холодов нагрузка на сети стала увеличиваться.