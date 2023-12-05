В Якутии предложили создать единую вездеходную компанию для Арктики

В Арктической зоне связь с более чем 100 населенными пунктами обеспечивают автозимники

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Создание единой вездеходной компании в Арктической зоне Якутии позволит объединить разрозненный парк техники, которую используют для доставки грузов и продовольствия в отдаленные поселения региона. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

В Арктической зоне Якутии связь с более чем 100 населенными пунктами обеспечивают автозимники - временные дороги, которые прокладывают по укатанному снегу, льду рек и озер. Грузы по ним доставляют, в том числе на вездеходах. В остальное время года грузы туда доставляют авиацией.

"В арктических районах Якутии [сложился] разрозненный парк вездеходной техники. Это усложняет ее обслуживание и ремонт, поэтому республике нужна единая вездеходная компания. Сейчас появились новые виды техники, которых в советское время не было. Ее внедрение позволит снизить стоимость товаров для населения отдаленных поселений в 2-2,5 раза", - сказал председатель совета якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин.

Он добавил, что основу парка новой компании могут составить вездеходы "Бурлак", которые прошли испытание в условиях Якутии в зимний и летний сезоны. "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии поддержало наши испытания. После положительных результатов работаем над созданием такой компании. Это позволит обеспечить обслуживание и ремонт парка техники, наладить обучение водителей", - пояснил Находкин.

"Бурлаки" могут перевозить до трех тонн груза по суше и двух тонн - с водными переправами. Вездеходы используют в МЧС. "При температурах ниже 50 градусов "Бурлаки" прошли 3 тысячи километров из Якутска до [арктических населенных пунктов] Саккырыра, Верхоянска, Батагая, по бездорожью Верхоянских гор", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что летние испытания техники внесли коррективы в ее конструкцию для комфортной эксплуатации вездеходов в жарких условиях. "Эксплуатация пары "Бурлаков" на данном участке фактически позволит наладить круглогодичное обеспечение села Оленек без ремонта и строительства дорог. Подобных участков в республике много, и не только в Арктике", - отметил эксперт.

Адаптировать к условиям региона

Экспедиции завода "Бурлак" показали возможность использования техники в условиях Якутии, считает заместитель ректора СВФУ по экспертной и аналитической деятельности, кандидат экономических наук Александр Кугаевский.

"Проблема в том, что в [федеральном] законе о северном завозе достаточно четко определена морская часть [доставки грузов], но недостаточно прописан механизм доставки грузов по [суше]. Это самая трудная часть. И здесь нам, прежде всего, нужна вездеходная техника. Сейчас у нас с зимниками проблемы. Больших промышленных поселков, до которых пробивали зимники промышленные компании и государственные дорожные предприятия, мало", - отметил он.

Кугаевский считает, что необходима государственная программа по разработке вездеходной техники. "Это в том числе и "Бурлак", и другие вездеходы большей грузоподъемности и разной проходимости. Я бы собрал молодых ребят и посадил за разработку не только технической части, но и экономической, управленческой. Хорошо было бы создать специализированное предприятие с мощной технической службой, службами связи, управления. При этом нужно делать ставку на такую технику, как вездеходы "Бурлак", с шинами малого давления, что обеспечивает их экологичность и повышенную проходимость", - добавил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что внедрение вездеходной техники активно обсуждалось в 1970-1980-е годы, но с началом "перестройки" интерес к теме северного завоза заметно угас, однако возрождается снова.

Вездеходы "Бурлак" различных модификаций производят на заводе в Кургане. Эта техника работает в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях, а также в Антарктиде. Машины прошли опытную эксплуатацию в МЧС России, военизированных структурах, крупных добывающих компаниях.