"Автоваз" в декабре планирует поставить дилерам более 40 тыс. машин

В ноябре продажи компании выросли на 65,9% по сравнению с ноябрем 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" в декабре планирует поставить дилерам более 40 тыс. автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах People Forum.

"Есть термин "реализация", а есть термин "продажи". Продажи - это у дилеров. <…> Реализация - это то, что отгружено с площадки "Автоваза". То, что реализация будет более 40 тыс. автомобилей - у меня сомнений нет. С площадки "Автоваза" в адрес дилеров поедут 40 тыс. автомобилей. Значит, за счет механизма факторинга "Автоваз" уже себе зачтет эти машины как проданные и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", - сказал Соколов.

В ноябре продажи "Автоваза" выросли на 65,9% по сравнению с ноябрем 2022 года и составили 36 тыс. авто. По итогам 11 месяцев 2023 года компания продала 319,5 тыс. новых автомобилей, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период 2022 года

"Если эта цифра [40 тыс. машин] достигнута не будет (по причине охлаждения спроса - прим. ТАСС), от этого скорость конвейера "Автоваза" не изменится. И мы произведем все, что мы задумали по нашему плану", - отметил глава "Автоваза".