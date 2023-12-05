В Барнауле предприятие почти в 8,7 раза увеличит производство прорезиненных тканей

Общие инвестиции в проект превысили 160 млн рублей

ТАСС, 5 декабря. Предприятие "Барнаул РТИ" в Алтайском крае в 8,7 раза увеличит производство прорезиненных тканей и в 15 раз - технической пластины после модернизации с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Завод "Барнаул РТИ" закупил современное оборудование и внедрил систему бережливого производства, что позволит нарастить после выхода на проектную мощность ежегодный выпуск резиновых смесей в 1,7 раза в натуральном выражении, прорезиненных тканей - в 8,7 раза, технической пластины - более чем в 15 раз", - сказано в сообщении.

Поясняется, что общие инвестиции в проект превысили 160 млн рублей, из которых 121 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе "Производительность труда". В результате реализации проекта ежегодный выпуск резиновых смесей после выхода на проектную мощность увеличится с 250 до 436 тонн, прорезиненных тканей - с 26 до 225 тыс. кв. м, технической пластины - с 7 до 111 тонн.

"Реализация инвестиционного проекта с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности позволила создать новые рабочие места, оптимизировать производственные процессы и повысить производительность труда на 30%. При этом Барнаульский завод резинотехнических изделий не только обновил парк оборудования, но и внедрил передовые технологии, предусматривающие использование новейших видов сырья и материалов. Кроме того, ассортимент продукции дополнили новыми, востребованными на рынке изделиями", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Барнаул РТИ" Валентины Симошкевич.

Резиновые смеси применяются для рукавов высокого давления, используемых для транспортировки жидкостей под давлением. Прорезиненная ткань требуется при изготовлении мягких контейнеров для морских и железнодорожных перевозок грузов, различных деталей для автомобилей, трамваев и троллейбусов, костюмов химической защиты, а техническая пластина используется при выпуске настилов для производственных помещений, для защиты металлических поверхностей от коррозии и воздействия агрессивных сред, изоляции конструкций от погодных аномалий и низких температур.

Основными заказчиками готовой продукции станут предприятия авиастроения, судостроения, машиностроения и производители спецодежды. В их числе предприятия, входящие в холдинг "Вертолеты России", ОАК, ОСК, Госкорпорацию "Ростех", а также компания "Сварог" и корпорация "Росхимзащита".

О фонде

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.