Он упростит взаимодействие между поставщиком услуг и плательщиком

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Платежная система "Мир" запустит сервис выставления электронных счетов, упрощающий взаимодействие между поставщиком услуг и плательщиком. Об этом заявила в ходе 10-й технологической конференции Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") лидер направления поддержки перспективных проектов департамента стратегии и развития бизнеса НСПК Наталья Святик.

"Это наш новый сервис "Запрос о платеже". Это сервис выставления электронных счетов для упрощения взаимодействия между поставщиком и плательщиком и информирования об оплате этого счета", - сказала она.

Святик добавила, что сервис будет бесплатным для банков до конца июля 2024 года.