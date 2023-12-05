Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов в стране близок к 100%

По словам премьер-министра РФ, все национальные проекты нацелены прежде всего на российских граждан и повышение качества их жизни

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средний уровень достижения целей по национальным проектам сейчас составляет почти 100%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильном совещании.

"Обсудим, как реализуются инициированные президентом национальные проекты в публичном пространстве", - предложил глава кабмина в начале встречи. "Все, что запланировано, выполняется, средний уровень достижения текущих задач [по нацпроектам] близок сегодня к 100%", - сказал он.

Мишустин отметил, что все национальные проекты нацелены прежде всего на российских граждан и повышение качества их жизни. Так, продолжил он, в сфере здравоохранения к настоящему моменту создано или модернизировано около 5,5 тыс. медицинских подразделений, в том числе отделения для помощи онкобольным и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, введены в эксплуатацию 22 современные больницы, а еще 36 сейчас находятся на этапе строительства.

Что касается сферы образования, в России уже начали работать тысячи новых школ, с открытием которых в стране появилось свыше 670 тыс. ученических мест, рассказал Мишустин. Он также обратил внимание на то, что около 7 тыс. аспирантов получили гранты в рамках реализации научных проектов, а в стране было открыто 700 лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных ученых-исследователей.

Среди других результатов реализации нацпроектов - расселение порядка 600 тыс. граждан из непригодного жилья, благоустройство десятков тысяч общественных территорий, развитие экономической инфраструктуры, поддержка малого бизнеса, повышение производительности труда и расширение экспорта.