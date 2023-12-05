Госдума наделила Россельхознадзор полномочиями по дезинфекции въезжающих в РФ авто

Согласно соответствующему закону, в 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20 пунктах пропуска

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает проведение дезинфекции въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через госграницу РФ для охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Документ был инициирован правительством РФ и вносит поправки в закон "О ветеринарии".

Полномочиями по проведению такой дезинфекции в случае получения информации о возникновении заразных болезней животных на территориях иностранных государств, граничащих с РФ на суше, наделяется Россельхознадзор. Проводить дезинфекцию будет единый оператор - федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" Россельхознадзора, имеющий крупную филиальную сеть. В перечень заразных болезней животных будут включены такие болезни, возбудители которых могут распространяться через автотранспортные средства, перемещающиеся через пункты пропуска. При этом проведение дезинфекции такого автотранспорта в пунктах пропуска может предотвратить или значительно снизить риск заноса в Российскую Федерацию заразных болезней животных, которые будут включены в такой перечень, говорится в пояснительной записке.

Первоочередными для обеспечения дезинфекции автотранспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Монголией, Азербайджаном и Казахстаном. В 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20 пунктах пропуска, в 2026 году - в 23 и в 2027 году - 25. Финансирование таких мероприятий запланировано в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в автомобильных и смешанных пунктах пропуска потребуются денежные средства: на 2025 год - в размере 103,772 млн рублей; на 2026 год - в размере 116,518 млн рублей, на 2027 год - в размере 151,553 млн рублей.

Для дезинфекции въезжающего автотранспорта в пунктах пропуска могут быть использованы средства широкого спектра действия, не оказывающие негативного воздействия на лакокрасочное покрытие автотранспорта. Средняя стоимость дезинфицирующих средств составляет 3 тыс. рублей за 5 литров, что было использовано при расчете потребности в дополнительных средствах федерального бюджета на проведение дезинфекции автотранспорта в пунктах пропуска, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Дезинфекция будет бесплатной как для юридических, так и физических лиц.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2025 года.