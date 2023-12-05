Дума приняла закон об ограничении роста стоимости услуг ТПП по выдаче сертификатов

За ТПП закрепляются полномочия по согласованию с Минэкономразвития России порядка выдачи торгово-промышленными палатами регионов сертификатов о происхождении товаров, а также порядка и сроков удостоверения документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на ограничение повышения стоимости услуг торгово-промышленных палат (ТПП) по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также на установление предельных сроков оказания данных услуг торгово-промышленными палатами в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на их получение.

Документ инициирован правительством РФ.

За ТПП закрепляются полномочия по согласованию с Минэкономразвития России порядка выдачи торгово-промышленными палатами регионов сертификатов о происхождении товаров, а также порядка и сроков удостоверения документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью (принятия решения об отказе в удостоверении указанных документов).

Устанавливается общий пятидневный рабочий срок выдачи сертификата о происхождении товаров (принятия решения об отказе в выдаче такого сертификата), исчисляемый с даты получения заявления о выдаче сертификата вне зависимости от способа подачи заявления. Предусматривается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока приостанавливается.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.

Торгово-промышленная палата РФ в течение 15 дней после дня вступления в силу закона устанавливает стоимость выдачи ТПП сертификатов о происхождении товаров и удостоверения ТПП документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Эта стоимость не должна превышать стоимость таких услуг, применявшуюся по состоянию на 1 января 2023 года.