5 декабря, 12:36
Санкции в отношении России

В Словакии заявили о желании продлить на год исключение российской нефти из санкций ЕС

По словам главы МИД страны Юрая Бланара, если Брюссель не пойдет навстречу Братиславе, то это станет серьезным ударом по экономике республики

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Словакия, на территории которой расположен зависящий от поставок нефти из РФ нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, стремится продлить на один год исключение российской нефти из санкций ЕС. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в интервью новостному порталу standard.sk.

"Мы стараемся продлить на один год исключение [на поставки российской нефти] для Slovnaft, - отметил он. - Речь идет [в итоге о производимых Slovnaft из российской нефти] продуктах для нас, Чехии и Украины".

Если Брюссель не пойдет в этом вопросе навстречу Братиславе, то это, по словам Бланара, станет серьезным ударом по экономике республики. В стране возникнет, в частности, угроза роста инфляции.

Ранее о необходимости продлить исключение на поставки российской нефти говорили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и спикер Национального совета Петер Пеллегрини. Чехия, получающая из соседней страны продукты переработки российской нефти, поддерживает эту просьбу Словакии. 

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