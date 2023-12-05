Politico констатировала провал политики потолка цен на российскую нефть

Газета обвинила в этом "широкий обход ограничений, зияющие дыры в запретах и продолжающийся топливный бизнес с Москвой"

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Попытки ЕС и Группы семи (G7) ввести против России потолок цен на нефть потерпели провал, российскую нефть по цене выше потолка в $60 за баррель Brent свободно перевозят даже европейские трейдеры, которые должны были первыми соблюдать ограничения. Такие выводы публикует европейское издание газеты Politico в материале, посвященном годовщине установления потолка цен на нефть из РФ.

Газета винит в провале "широкий обход ограничений, зияющие дыры в запретах и продолжающийся топливный бизнес с Москвой".

По мнению издания, первый удар потолок цен на нефть нанес не по России, а по монопольным возможностям Запада по финансовому обслуживанию нефтеперевозчиков и трейдеров. При этом Politico отмечает, что перевозчики из стран ЕС и G7 все еще осуществляют "до 48% перевозок российской нефти". В теории потолок должен применяться в первую очередь к этим судам, но на практике "очень малое число операторов подверглись санкциям" за очевидное нарушение потолка цен, указывает издание.

Газета отмечает, что страны ЕС намерены попытаться ужесточить нормы выполнения этих ограничений в обсуждаемом сейчас 12-м пакете санкций. Однако, по мнению эксперта немецкого Института по международным делам и безопасности Яниса Клуге, ЕС должен "пересмотреть свои ожидания от санкций". "При текущих ценах на нефть, даже если Россия вынуждена будет соблюдать потолок в $60, это не затронет ее доходы в достаточной степени, чтобы повлиять на ее стратегию или сократить ее ресурсы в достаточной степени, чтобы это повлияло на ситуацию на поле боя", - цитирует его газета.