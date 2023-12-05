Италия намерена утроить производство энергии из возобновляемых источников к 2030 году

В частности, страна планирует увеличить производство солнечной энергии до 79 921 МВт

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Италия собирается утроить производство энергии из возобновляемых источников к 2030 году. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин.

"Мы присоединились к декларации, предложенной председателем COP28, с обязательством утроить производство энергии из возобновляемых источников к 2030 году", - приводит его слова агентство ANSA. В частности, планируется увеличить производство солнечной энергии с 21 650 МВт до 79 921 МВт в 2030 году, а ветровой энергии - с 10 907 МВт до 28 140 МВт.

Ранее 118 стран, участвующие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ, подписали документ о возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности. Подписавшие документ страны взяли на себя обязательство в том числе удвоить глобальные среднегодовые темпы повышения энергоэффективности до более чем 4% к 2030 году.

В Дубае с 30 ноября по 12 декабря проходит 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.