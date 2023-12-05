Новым главой концерна "Покровский" стал Алексей Скоробогатов

Скоробогатов более 10 лет работал в предприятиях агропромышленного комплекса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новым руководителем российского агрохолдинга концерн "Покровский" стал Алексей Скоробогатов, сообщила пресс-служба Росимущества.

"Новым главой группы компаний "Концерн "Покровский", объединяющей более 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО, стал Алексей Скоробогатов. Алексей Скоробогатов назначен генеральным директором ООО "Агрохолдинг Лабинский", которое в свою очередь является УК для юрлиц группы. Соответствующее распоряжение Росимущества подписано 5 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Скоробогатов более 10 лет работал в предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе в компаниях "Черкизово" и "Деметра-Холдинг". "У него есть все необходимые навыки антикризисного менеджера, чтобы обеспечить стабильность работы холдинга и последующее развитие", - отметили в ведомстве.

Концерн "Покровский" - многопрофильный холдинг, работающий в сферах агробизнеса, производства сахара, мясопереработки. Предприятия концерна расположены в Краснодарском крае, а также в Ростовской области и на Ставрополье. В конце октября имущество концерна было передано в федеральную собственность под управление Росимущества по решению суда.

Первоочередной задачей нового менеджмента в период смены собственника станет обеспечение стабильной работы предприятий, сохранение производственных кадров, а также урегулирование взаимоотношений с кредиторами, объяснили в Росимуществе.