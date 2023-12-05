В США пообещали помочь Украине стать главным поставщиком энергии в ЕС

Как заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт, Киев обладает обширными возможностями в области атомной энергетики, запасами ветряных и солнечных энергоресурсов и крупным человеческим капиталом

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. США помогут Украине построить собственную энергетическую систему, интегрированную с общеевропейской, и стать главным поставщиком энергии в Евросоюзе. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.

"США дали им [украинцам] ясно понять, что они приложат все усилия, чтобы помочь Украине построить энергетическую систему, которая будет полностью интегрирована с европейской, и в конечном итоге вступить в Евросоюз. Говоря о послевоенном периоде, я не вижу причин, почему Украина не смогла бы стать страной с обширными инвестиционными возможностями и будущим основным экспортером энергии для остальных участников ЕС", - сказал он, выступая в Дубае на ежегодном энергетическом форуме Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ), организованного в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Пайетт добавил, что Украина обладает обширными возможностями в области атомной энергетики, запасами ветряных и солнечных энергоресурсов и крупным человеческим капиталом. По его словам, Киев стремится построить "более зеленую, чистую, современную европейскую энергетическую систему" в условиях вооруженного конфликта, и США намерены помочь предотвратить дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Как заявил ранее председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, и для ее балансировки стране приходится импортировать электроэнергию. По данным компании, более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остаются без энергоснабжения.

В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.

Ранее первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк сообщил, что власти Соединенных Штатов намерены оказывать активную поддержку Украине для обеспечения работы ее энергосистемы предстоящей зимой, в том числе осуществлять поставки оборудования.