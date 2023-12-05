Российско-таджикский деловой совет откроет представительства в Душанбе и Худжанде

Председатель совета Ислам Назаралиев сообщил, что представительства будут заниматься сопровождением бизнеса РФ, который будет инвестировать в экономику Таджикистана

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российско-таджикский деловой совет, созданный для привлечения бизнеса РФ в Таджикистан, планирует открыть два представительства в республике - в Душанбе и Худжанде. Об этом сообщил председатель совета Ислам Назаралиев после заседания совета в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) в Москве.

"Мы сегодня говорили об открытии представительства Российско-таджикского делового совета в Республике Таджикистан. Соответствующая работа ведется по открытию в городе Душанбе, также проговорили о региональном представительстве - в городе Худжанде", - сказал он.

По его словам, представительства будут заниматься сопровождением российского бизнеса, который будет инвестировать в экономику Таджикистана. "Российско-таджикский деловой совет работает над системной возможностью комфортного захода российского бизнеса на территорию Республики Таджикистан. Это весь спектр вопросов от консультационной, финансово-экономической, организационной и юридической составляющим. По двум блокам - по юридической и аналитической составляющей уже соответствующие команды сформированы и приступили к работе", - сказал Назаралиев.

На презентации региона также выступил посол Таджикистана в Москве Давлатшох Гулмахмадзода. Он призвал российский бизнес инвестировать в республику и создавать предприятия, в том числе для трудоустройства выпускников вузов из Таджикистана, которые обучались в России. Также дипломат отметил, что между Россией и Таджикистаном действуют почти 300 различных соглашений.

Заседание совета состоялось в Москве с участием вице-президентов ТПП РФ Дмитрия Курочкина и Владимира Падалко. Также на площадке палаты прошла презентация экономического потенциала Согдийской области Таджикистана с участием главы региона Раджаббоя Ахмадзоды и президента ТПП РФ Сергея Катырина. Российско-таджикский деловой совет создан в 2022 году.