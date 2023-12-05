Кипр, Греция и ОАЭ договорились о взаимодействии по проекту "Интерконнектор Евразия"

Подписавшие меморандум стороны намереваются изучить возможность своего участия в акционерном капитале новой компании, которая могла бы взять на себя основные функции по реализации всего проекта

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Кипр, Греция и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в создании электрокабеля в рамках проекта "Интерконнектор Евразия". Об этом сообщило Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра.

Как указывается в его сообщении, соглашение было подписано на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае представителями Минэнерго Кипра, компании-оператора греческой национальной электрической сети ADMIE и Национальной энергетической компании TAQA из ОАЭ. Проект "Интерконнектор Евразия" предусматривает прокладку подводного силового кабеля между Грецией, Кипром и Израилем.

Подписавшие меморандум стороны намереваются изучить возможность своего участия в акционерном капитале новой компании, которая могла бы взять на себя основные функции по реализации всего проекта. Для этого предполагается создать консультативный комитет, который будет собираться два раза в месяц.

Глава Минэнерго Кипра Йоргос Папанастасиу заявил, что межсетевое соединение жизненно важно для республики, поскольку его создание позволит преодолеть продолжающуюся энергетическую изоляцию острова. Он пояснил, что проект также является ключом к достижению более широких целей энергетической стратегии Кипра: укреплению его энергобезопасности, снижению стоимости электроэнергии в интересах конкурентоспособности страны, а также ускорению перехода к зеленой экономике.

В марте 2021 года Кипр, Греция и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании в отношении проекта "Интерконнектор Евразия". Мощность кабеля должна составить от 1 до 2 тыс. мегаватт. Ожидается, что при длине около 1 500 км и максимальной глубине 2 700 м это будет самый длинный и самый глубокий подводный электрический кабель из всех, что когда-либо были проложены. Проект предусматривает прокладку трех участков этого кабеля: Израиль - Кипр (310 км), Кипр - греческий остров Крит (около 900 км) и Крит - материковая часть Греции (310 км).

Связующая линия электропередачи включена после согласованных действий Кипра и Греции в проекты, представляющие интерес для Евросоюза. Изначально предполагалось, что общая стоимость реализации проекта "Интерконнектор Евразия" составит 1,5 млрд евро, но уже сейчас очевидно, что конечная сумма окажется гораздо больше. Ожидается, что первый этап строительства будет завершен в 2028 году, второй - в 2029 году.