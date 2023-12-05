Мишустин заявил о быстрой реакции промышленности РФ на потребности здравоохранения

По словам премьер-министра, в стране удалось оперативно наладить "производство мобильной медицинской инфраструктуры, которая особенно востребована в полевых условиях"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Отечественная промышленность смогла удовлетворить потребности системы здравоохранения и наладить производство мобильной медицинской инфраструктуры, востребованной в полевых условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

"Наша промышленность быстро отреагировала на потребности системы здравоохранения", - сказал глава кабмина, отметив, что в стране удалось оперативно наладить "производство мобильной медицинской инфраструктуры, которая особенно востребована в полевых условиях".

Кроме того, добавил Мишустин, был кратно увеличен и выпуск высококачественных отечественных гемостатических повязок, вместо которых ранее использовались преимущественно импортные. "То же самое касается и целого ряда [других] позиций специального медицинского инструментария, выпуск которого впервые начат и налажен в нашей стране", - сказал премьер.