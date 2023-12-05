Предприятие Росатома возобновляет обогащение гексафторида урана

АЭХК намерено наладить производство 10 тыс. тонн гидроксида лития в год к 2027 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК, входит в топливный дивизион Росатома, город Ангарск, Иркутская область) вновь займется обогащением гексафторида урана. Как сообщает сетевое издание "Байкал24" со ссылкой на слова гендиректора АЭХК Вячеслава Глушенкова, к 2032 году предприятие намерено наладить ежегодное производство 20 тыс. тонн гидроксида лития, что полностью закроет потребности российских производителей литиевых аккумуляторов.

"Со следующего года Ангарский электролизный химический комбинат, входящий в структуры госкорпорации "Росатом", вновь займется обогащением гексафторида урана. Сырье АЭХК будет получать с Сибирского химического комбината (СХК, предприятие Росатома), что в ЗАТО Северск Томской области", - пишет издание. По словам гендиректора Глушенкова, сейчас комбинат занимается переработкой своих отвалов с доизвлечением урана из этих отходов. "Но со следующего года у нас появится сырье природного качества, оно будет поступать с СХК", - уточнил он.

АЭХК продолжает работу по ликвидации ранее закрытого сублиматного производства. Из 10 хранилищ этих отходов полностью очищены уже 4 хранилища. Остальные объекты ангарские атомщики обещают ликвидировать к 2027 году. В планах предприятия запуск производства гидроксида лития в промышленных масштабах. Соответствующая технология находится на стадии доработки. По словам Глушенкова, продукцию, полученную на опытной установке, уже покупают порядка двух десятков компаний, занимающихся производством аккумуляторных батарей. К 2027 году АЭХК намерено наладить производство 10 тыс. тонн гидроксида лития в год, а еще через пять лет выйти на показатель в 20 тыс. тонн.

АО "Ангарский электролизный химический комбинат" - предприятие по производству обогащенного гексафторида урана, применяемого для изготовления ядерного топлива для атомных электростанций.