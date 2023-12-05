На Ставрополье увеличат финансирование развития сел на треть в 2024 году

Из бюджета выделят более 650 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий увеличится на треть на Ставрополье в 2024 году и превысит 650 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"В 2024 году финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" будет увеличено более чем на треть. На благоустройство сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных условий, а также на реконструкцию социальных объектов на селе из двух уровней бюджета будет выделено более 650 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза края, в 2023 году на программу направили более 462 млн рублей. В 12 округах были созданы новые зоны отдыха и детские площадки, отремонтированы тротуары.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, в 2024 году основную долю финансирования программы составят средства краевого бюджета. "Из которого порядка 550 млн рублей направят на реконструкцию школьного здания в Арзгирском округе и спортивного комплекса в Кочубеевском округе. Преобразится дорога в селе Ачикулак Нефтекумского округа, также будут благоустроены четыре объекта общественных пространств, порядка пяти семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий", - сказал собеседник.