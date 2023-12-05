"Сибур" вложит несколько миллиардов рублей в модернизацию механического завода НКНХ

Полностью обновить комплекс планируют до конца 2025 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Сибур" начал масштабную модернизацию механического завода "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ), в которую планирует вложить несколько миллиардов рублей, говорится в сообщении НКНХ. Первый этап модернизации завершится в 2024 году, а полностью обновить комплекс планируется до конца 2025 года.

"Масштабный инвестиционный проект по созданию современного механического завода стартовал на нижнекамском предприятии "Сибура". Общие инвестиции в проект могут составить несколько миллиардов рублей. Эта модернизация - продолжение запущенной в 2021 году трансформации процессов технического обслуживания и ремонтов предприятия", - сказано в сообщении. Первый этап модернизации завода завершится в 2024 году, а полностью обновить комплекс предполагается до конца 2025 года.

Действующий механический завод "Нижнекамскнефтехима" работает с 1964 года. Производство оснащено 970 станками, при этом завод должен обслуживать около 450 тыс. единиц оборудования "Нижнекамскнефтехима". Как отмечает "Сибур", в ходе модернизации большая часть станков старого образца будет демонтирована и заменена на 214 современных станков и стендов последнего поколения с высокой степенью автоматизации, программным управлением и максимальной цифровизацией.

"Цель проекта - повысить защищенность и обеспечить бесперебойную работу предприятия за счет расширения возможностей по производству элементов для технологического оборудования "Нижнекамскнефтехима", обеспечить технологическую независимость и защищенность предприятия. От доступности комплектующих напрямую зависит возможность своевременно обеспечивать профилактику и ремонт других производств нефтегазохимического комплекса", - добавляет компания.

"Цеха и мастерские нового ремонтно-механического завода нижнекамского предприятия "Сибура" смогут обеспечить потребности действующих и перспективных производств НКНХ. Также сейчас рассматривается синергия с другими предприятиями "Сибура": "Казаньоргсинтезом", "Запсибнефтехимом" и "Томскнефтехимом", - сказал генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее похожий проект "Сибур" реализовал на своей площадке в Тобольске. Тогда в развитие ремонтного производства "Запсибнефтехима" компания вложила около 2 млрд рублей. При этом новый механический завод "Нижнекамскнефтехима" по объему инвестиций и масштабам изменений превосходит проект в Тобольске, подчеркнули в НКНХ.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая несколько производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.