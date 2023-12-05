СМИ: банковский сектор Кипра получил указание прекратить все операции с рублями

Газета Politis связала это решение с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями. Об этом сообщила газета Politis со ссылкой на свои источники. Издание связывает это решение с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России.

"В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", - пишет издание. "В то же время в юридических и бухгалтерских конторах страны проводятся разбирательства по поводу возможных злоупотреблений во время процедуры ускоренной регистрации бизнеса, которая позволяла россиянам получать вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами", - отмечает газета.

На днях на Кипр прибыла группа специалистов ФБР США для оказания помощи властям острова в расследовании, начатом в связи с докладом Cyprus Confidential, который был подготовлен консорциумом журналистов и содержит данные о якобы имевших место фактах коррупции и нарушениях международных санкций на острове.

Как сообщал ранее ТАСС, многие владельцы карт Газпромбанка и других российских банков, работающих с китайской платежной системой UnionPay, жаловались на то, что с 17 ноября все их операции на Кипре были заблокированы. До недавнего времени картами российских банков можно было расплачиваться на острове за товары и услуги и снимать наличные средства в банкоматах местной платежной системы JCC. Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых введены санкции ЕС.

На это в Минфине Кипра заявили, что власти республики не давали своим финансовым институтам никаких указаний о блокировке карт Газпромбанка, речь может идти об одностороннем решении поставщика платежных услуг. "Данная акция представляется односторонним решением поставщика платежных услуг в соответствии с его собственной политикой оценки рисков, вытекающих из действующих экономических санкций против России и Белоруссии", - отметил представитель министерства. В офисе платежной системы JCC, куда корреспондент ТАСС обратился за комментарием, в свою очередь сослались на введенные с 17 ноября "новые правила", которые не позволяют осуществлять операции с картами российских банков.