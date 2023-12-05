РФ и Ирану нужно разработать дорожную карту для снижения зависимости торговли от валют, которые могут использовать как инструмент санкций, говорится в совместной декларации двух стран. Как отмечается в документе, РФ и Иран признают, что уклонение физических лиц от односторонних санкций или обход рестрикций не является основанием для выдачи.

РФ и Иран признают, что никто не может быть лишен свободы или свободы передвижения на основании односторонних санкций. Обе страны считают, что частное и госимущество, дипломатические помещения не подлежат замораживанию и изъятию из-за односторонних санкций, говорится в деклараци. РФ и Иран считают, что государство, причинившее странам убытки односторонними мерами, несет ответственность за компенсацию ущерба, отмечается в документе.

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