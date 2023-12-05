Киев и София утвердили процедуру экспорта некоторых видов украинской агропродукции

В перечень сельскохозяйственных культур, согласованных на экспорт, вошли рапс, кукуруза, пшеница и подсолнечник

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев согласовали процедуру экспорта некоторых видов украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минагрополитики.

"Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр земледелия Республики Болгария Кирилл Ватев согласовали процедуру экспорта некоторых видов агропродукции. Об этом министры договорились на очередной онлайн-встрече", - говорится в сообщении на сайте украинского ведомства. В перечень сельскохозяйственных культур, согласованных на экспорт, вошли рапс, кукуруза, пшеница и подсолнечник.

В министерстве отметили, что стороны, в частности, согласовали процедуру верификации сельскохозяйственной продукции, которая в свою очередь предусматривает выдачу лицензий на экспорт после двухсторонних консультаций со страной, куда будут осуществляться поставки.

Проблема экспорта агропродукции остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки. Власти страны заявили об открытии "альтернативного коридора" из украинских черноморских портов, признав при этом, что не могут гарантировать безопасность проходящих там судов, а также начали работу с европейскими соседями, чтобы максимально задействовать их инфраструктуру для железнодорожных и автомобильных перевозок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна, потребляя лишь 25% собранного урожая зерна, планирует оставшиеся 75% отправлять на экспорт.

При этом весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Киев, заинтересованный в реализации своей продукции, предлагает им схемы согласования экспортных партий, а также ведет переговоры с соседями об упрощении логистических процедур и погранконтроля для транзитных грузов.