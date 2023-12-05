В Белоруссии автодилеры поставили рекорд по продажам в ноябре

По данным БАА, дилеры продали 2 689 легковых автомобилей

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода сообщил, что по итогам ноября 2023 года дилерами продано 2 689 легковых автомобилей, что является рекордным показателем месячных продаж с начала 2023 года.

"В ноябре рынок дилерских продаж продолжил восстановление. Членами БАА реализовано 3 057 легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе 2 689 легковых, что является рекордным ежемесячным показателем продаж текущего года", - сообщил Варивода, его комментарий размещен на сайте ассоциации.

По его словам, рынок новых легковых автомобилей в ноябре вырос по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 340%. "Темп восстановления рынка легковых автомобилей в целом за период январь - ноябрь 2023 года составил 140%, что свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта низкой базы и замедлении темпа восстановительной динамики", - отметил Варивода.

Он отметил, что среди факторов поддержки спроса на машины стали рост реальных денежных доходов населения и комфортное автокредитование. Основной объем в продажах заняли легковые автомобили китайских марок. "Доля легковых автомобилей китайских марок в отчетном месяце превысила 84%. Стабильно высокая доля рынка у отечественного автопроизводителя. Легковые автомобили, сошедшие с конвейера СЗАО "БелДжи", обеспечили 70% дилерских продаж", - отметил глава БАА.

По итогам 2022 года автодилерами было продано немногим более 14 тысяч новых автомобилей. Лидерами продаж на рынке Белоруссии стали Geely белорусско-китайского предприятия "БелДжи" и российские легковые автомобили Lada.