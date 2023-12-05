Аварийные дома в историческом центре Ростова продадут инвесторам для восстановления

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, такая мера позволит снять нагрузку на городской бюджет в части сноса либо реконструкции домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Многоквартирные дома в историческом центре Ростова-на-Дону, которые находятся в аварийном состоянии и подвергаются вандализму и пожарам, продадут инвесторам для восстановления и поддержания. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

"Вместе с депутатами городской думы нашли механизм и разработали документацию, позволяющую привлекать инвесторов для восстановления таких зданий. Первый дом продан с открытого аукциона. Это объект по адресу ул. Социалистическая, 128, литер А. В казну города поступили 66 млн рублей, которые направим на нужды города. А у дома появился хозяин. Он будет следить за состоянием аварийного объекта и заниматься его реконструкцией", - сообщил Логвиненко.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону, такая мера позволит снять нагрузку на городской бюджет в части сноса либо реконструкции домов, которые зачастую подвергаются вандализму и пожарам, а также позволит привлечь инвесторов для сохранения и развития центра города.

"Мы в свою очередь выстроим взаимодействие с инвесторами и проектировщиками, чтобы при реконструкции дома соответствовали архитектурному облику исторической части города", - уточнил Логвиненко.