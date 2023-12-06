Лондон анонсировал санкции против иностранных поставщиков военного оборудования в РФ

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон также сообщил, что Украине выделят $37 млн в качестве гуманитарной помощи

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Великобритания введет 6 декабря санкции против иностранных физических и юридических лиц, поставляющих в Россию оборудование и комплектующие, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания в среду введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают военную машину [президента РФ Владимира] Путина. Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям, чтобы лишить Путина ресурсов, необходимых ему для незаконной войны на Украине", - указано в нем.

Соответствующее заявление было сделано в преддверии визита главы британского МИД Дэвида Кэмерона в Вашингтон, который начнется 6 декабря. Руководитель Форин оффиса планирует провести переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и конгрессменами из Демократической и Республиканской партий. На этих встречах Кэмерон намерен подтвердить "непоколебимую поддержку" Украины со стороны Великобритании на фоне дискуссий о целесообразности дальнейшей помощи Киеву на Капитолийском холме.

С начала российской специальной военной операции Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).

Гуманитарная помощь

В преддверии визита в Вашингтон глава МИД Великобритании также сообщил о выделении украинским властям £29 млн ($37 млн) в качестве "зимнего гуманитарного пакета" помощи и еще £7,8 млн ($9,8 млн) на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан Украины, включая пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. Выделенные средства являются частью общего пакета британской гуманитарной помощи для Киева в размере £127 млн ($160 млн), о котором было объявлено на конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Лондоне в июне.

В Форин оффисе напомнили, что всего Великобритания предоставила Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь на £9,3 млрд ($11,7 млрд), из которых £4,6 млрд ($5,8 млрд) пошли исключительно на военные нужды.

Кроме того, Кэмерон в ходе визита в Вашингтон намерен обсудить с американскими коллегами ситуацию в секторе Газа и взаимоотношения Запада с Китаем.