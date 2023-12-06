Доля недружественной валюты в портфеле средств физлиц Сбера за год сократилась на 9%

Первый зампред правления банка Кирилл Царев сообщил, что портфель средств физических лиц за год в Сбере вырос на 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Доля недружественной валюты в валютном портфеле средств физлиц Сбербанка за год сократилась на 9%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

"Доля недружественной валюты в валютном портфеле средств физлиц за год сократилась на 9%. При этом доля юаня продолжает постепенно расти - в структуре валютного портфеля юань сейчас занимает 13%. Доля валюты в общем портфеле средств стабильно остается на уровне около 9%", - сказал он.

По словам Царева, портфель средств физических лиц за год в Сбере вырос на 4,5 трлн рублей, а по итогам года он может превысить 22 трлн рублей.

"При этом доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%. Вырос и средний чек срочных вкладов - на 15% за год - и сейчас составляет 673 тыс. рублей", - отметил он.