РФ сохранит внутренние цены на минеральные удобрения на уровне 2022 года до июня 2024 года

Согласно заявлению ФАС, это связано с принятием постановления правительства, которое предусматривает ограничение вывоза минеральных удобрений на экспорт

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти РФ продлевают фиксацию внутренних цен на минеральные удобрения на уровне сентября 2022 года до конца мая 2024 года, их индексация не планируется, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

"Внутренние цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 года. В настоящее время индексация не предусмотрена", - говорится в сообщении.

ФАС отметила, что производители в 2021 году зафиксировали предельные цены минеральных удобрений в соответствии с рекомендациями ФАС на уровне не выше мая - июля 2021 года, в июне и сентябре 2022 года цены были проиндексированы. "Рекомендации продлены до 31 мая 2024 года", - сообщила ФАС.

ФАС поясняет, что это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минеральных удобрений на экспорт.

Производители минеральных удобрений в июле 2021 года "заморозили" до конца года цены на свою продукцию для российских аграриев, затем было решено зафиксировать цены до конца мая 2022 года, в июне они были проиндексированы на 5%, в сентябре - на 5-10%.

В ноябре правительство РФ продлило квоты на вывоз из России минеральных удобрений до 31 мая 2024 года. Общий объем экспортной квоты составит порядка 17 млн тонн, в том числе на азотные удобрения - 9,8 млн тонн, на сложные удобрения - более 7,1 млн тонн.