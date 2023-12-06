В VK Teams появились режимы модерации и записи видеозвонков

Число пользователей во время звонка увеличили до 300

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возможность записи видеозвонков и режим модерации в ходе видеозвонка появились в коммуникационном сервисе VK Teams. Также было увеличено до 300 человек количество пользователей во время звонка, сообщает пресс-служба VK.

"Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебинары более чем на 300 человек (ранее была доступна возможность одновременной работы в режиме видеозвонка до 100 человек - прим. ТАСС), модерировать и записывать звонки, обсуждать вопросы в чате встречи", - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно предоставленным данным, для модерации общения в конференциях добавлена опция "Зал ожидания", где организатор может подтвердить или отклонить запрос пользователя на участие в звонке. Также добавлены возможности управлять микрофонами аудитории в звонке и снижать влияние фоновых звуков, а также адаптировать отображение участников в галерее.

"Еще одна новая опция VK Teams - запись звонков. Файл сохранится на сервере, а затем бот пришлет его в мессенджер. Новая функциональность доступна компаниям по модели on-premise, а также пользователям платного тарифа облачной версии VK Teams", - добавили в VK.

Вместе с тем, в чате видеозвонка пользователи смогут обмениваться сообщениями, отправлять файлы, проводить опросы и ставить задачи. Как пояснили в VK, в случае, если звонки происходят регулярно, то вся переписка сохранится, и во время следующих звонков можно будет найти нужные материалы с прошлых встреч в истории чата. "В настоящий момент функциональность доступна по модели on-premise (локальный доступ - прим. ТАСС), позднее будет доступна в облачной версии", - отметили в VK.

Кроме того, клиентам версии on-premise станет доступна технология SIP-телефонии, в рамках которой при звонке станет возможно подключать пользователей к видеоконференции по номеру телефона, осуществлять вызовы из VK Teams на городские и мобильные номера.

VK Teams запущен в 2019 году и включен в 2023 году в карту российских продуктов для рабочего места.