"Яндекс" открыл в Петербурге пространство Школы анализа данных

По данным пресс-службы компании, до 2026 года планируется подготовить 700 специалистов по машинному обучению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Новое пространство Школы анализа данных (ШАД) для подготовки специалистов по искусственному интеллекту появилось в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"В Санкт-Петербурге открылось пространство Школы анализа данных. Это вторая в стране площадка ШАДа, которая станет центром экспертизы и притяжения специалистов по ИИ", - говорится в сообщении.

До 2026 года планируется подготовить 700 ML-специалистов (по машинному обучению), из них до 200 человек пройдут обучение в Санкт-Петербурге.

Помимо основной программы занятий для студентов Школы анализа данных, на новой площадке впервые в истории ШАДа будут проходить открытые лекции по ИИ, интенсивы и воркшопы от ведущих преподавателей школы и экспертов "Яндекса", хакатоны по разработке, соревнования по машинному обучению и алгоритмам. Принять участие в них смогут не только студенты ШАДа, но и все, кто интересуется сферой ИИ и возможностями его применения.

Студенты и гости ШАДа смогут также совместно работать над учебными проектами в области data science, инфраструктуры больших данных и ИИ в прикладных науках: от прогнозирования биржевых котировок и природных аномалий до сохранения краснокнижных животных с помощью нейросетей.