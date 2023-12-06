Оверчук заявил о намерении РФ расширить сотрудничество с Индией по обмену технологиями

Вице-премьер России отметил, что установление партнерских отношений с индийской стороной будет способствовать росту экономик стран евразийского пространства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Расширение перечня товаров взаимной торговли, в первую очередь за счет технологического экспорта, рассматривается в качестве одной из ключевых задач для российско-индийских отношений. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на ежегодной международной евразийской конференции по интеллектуальной собственности и технологиям.

"Для российско-индийских отношений в качестве одной из ключевых задач рассматривается достижение торгового баланса, расширение перечня товаров взаимной торговли, в первую очередь за счет технологического экспорта. В этом контексте особую значимость приобретают вопрос охраны интеллектуальных прав в Индии, России и других евразийских странах, объединенных общим рынком и глубокими торгово-экономическими связями", - говорится в приветствии Оверчука, текст которого зачитал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

Отмечается, что в связи с геополитическими и экономическими изменениями в мире крайне важно развивать сотрудничество с Индией во всех сферах, "включая торговлю, инвестиции, обмен технологиями". Оверчук подчеркнул, что установление партнерских отношений с Индией будет способствовать росту экономик стран евразийского пространства.