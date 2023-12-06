Оверчук отметил привлекательность рынков ЕАЭС и СНГ для Индии

По словам вице-премьера РФ, потенциал экономического сотрудничества России и индийской стороны существенно выше

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индия заинтересована в сотрудничестве с рынками стран ЕАЭС и СНГ. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Для РФ интерес представляет как двусторонний, так и многосторонний формат взаимодействия [с Индией]. Уверены, что для индийских партнеров динамично развивающийся рынок ЕАЭС и СНГ также привлекательны", - говорится в приветствии Оверчука, текст которого зачитал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на ежегодной международной евразийской конференции по интеллектуальной собственности и технологиям.

По словам вице-премьера, данные Евразийской экономической комиссии свидетельствуют о том, что объем товарооборота между странами ЕАЭС и Индией по итогам 2022 года удвоился. А за первое полугодие 2023 года вырос еще на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Вместе с тем, по мнению Оверчука, потенциал экономического сотрудничества России и Индии существенно выше. "Евразийская интеграция имеет многоуровневый характер и общее патентное пространство на территории восьми стран региона, сокращает барьеры для взаимной торговли, связанных с территориальным характером прав интеллектуальной собственности", - отметил вице-премьер.