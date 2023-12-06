"Яндекс" запустил тестирование новой "Алисы" на основе нейросети YandexGPT 2

Обновленный голосовой помощник сможет поддерживать связный диалог и отвечать на уточняющие вопросы с учетом предыдущих реплик

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" начал прием заявок на бета-тестирование новой "Алисы" на основе нейросети YandexGPT 2. Обновленный голосовой помощник сможет поддерживать связный диалог и отвечать на уточняющие вопросы с учетом предыдущих реплик, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Также "Алиса" получит доступ ко всем знаниям в интернете и сможет использовать их в ответах благодаря технологиям "Поиска".

"Пользователям беты не придется запускать навык "Давай придумаем": виртуальный ассистент сможет решать разные задачи в одном диалоге с учетом контекста. Например, "Алиса" подскажет, какие сказки были написаны в ХIХ веке, а затем прочтет выбранную. Объяснит, почему небо голубого цвета и как возникает северное сияние. Ассистент не только предложит тезисный план презентации, но и расскажет, как подготовиться к публичному выступлению. А еще вместе с "Алисой" можно будет составить меню новогоднего ужина и придумать поздравления", - отметили в компании.

Кроме этого, в обновленном ассистенте появятся дополнительные игры и обучающие занятия для ежедневного развития детей. Также "Алиса" научится навыку "Помощь близких" для быстрой связи с родственниками.

Воспользоваться бетой можно будет как в станциях, так и в чате с "Алисой" в приложении "Яндекс", "Браузере" и на главной странице "Яндекса", рассказали в компании.

Нейросеть YandexGPT появилась 17 мая 2023 года. В начале сентября "Яндекс" представил новую версию языковой модели - YandexGPT 2.