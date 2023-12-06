В РФПИ заявили, что рост экономики РФ повышает ее привлекательность для инвестиций

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что инвестиции ОАЭ и Саудовской Аравии "являются важным примером для других стран"

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Рост российской экономики в этом году повышает привлекательность страны для зарубежных инвестиций, заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"Мы видим, что российская экономика себя очень хорошо показала в этом году, никто не верил, что рост будет 3%. Это, безусловно, важнейший и мощнейший показатель роста, это является основой того, что инвесторы продолжат активно инвестировать в Россию - и Эмираты, и Саудовская Аравия, и другие страны залива", - сказал Дмитриев.

По его словам, инвестиции ОАЭ и Саудовской Аравии "являются важным примером для других стран", которые, как ожидается, тоже будут наращивать объем инвестиций в ближайшие несколько лет.

Нынешний визит президента России Владимира Путина является "очень важной поездкой в очень важное время", подчеркнул глава РФПИ. Он добавил, что тема взаимных инвестиций будет высоко в повестке визита.

"Мы видим, что мы вместе будем инвестировать, мы вместе будем работать со странами глобального Юга над созидательной повесткой, над повесткой, которая объединяет наши усилия. Безусловно, то, что мы можем садиться и обсуждать наши успехи в инфраструктуре, высоких технологиях - это дает очень хорошую основу для нашего взаимодействия и по ОПЕК+, и по другим важнейшим для нас историям", - заключил Дмитриев.