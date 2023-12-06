Бюджет Адыгеи на 2024 год приняли с дефицитом в 1,6 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 35,5 млрд рублей

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Государственного Совета - Хасэ) Адыгеи приняли во втором, окончательном, чтении закон "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Согласно закону дефицит бюджета на 2024 год составит 1,6 млрд рублей.

"С учетом всех поправок основные характеристики республиканского бюджета Республики Адыгея на 2024 год составят по общему объему доходов республиканского бюджета 35,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 17,2 млрд рублей, безвозмездные поступления - 18,4 млрд рублей. По расходам - 37,2 млрд рублей, дефицит составит 1,6 млрд рублей", - сказал на заседании заместитель председателя парламента - руководитель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям Мухамед Ашев.

Он пояснил, что при подготовке бюджета ко второму чтению в комитет поступило 43 поправки на сумму 1,3 млрд рублей, все они были рассмотрены и одобрены профильным комитетом. В частности, 357,7 млн рублей направят на обеспечение достижения прогнозируемого уровня показателя зарплаты педагогов, медработников, работников соцсферы и культуры, 200 млн рублей - на реализацию мероприятий по организации вещания круглосуточного общедоступного канала, 61 млн рублей - на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья лекарствами.

Министр финансов республики Виктор Орлов сообщил, что бюджет сбалансирован, отражает стоящие перед республикой задачи и сохранил социальную направленность. "Более 60% бюджета идет на социальную сферу", - уточнил Орлов.

"Закон о бюджете принят", - резюмировал спикер парламента региона Владимир Нарожный.

Бюджет Адыгеи на 2023 год приняли с дефицитом в 1,5 млрд рублей. При его принятии основные характеристики на 2023 год составляли: по доходам - 37,3 млрд рублей, объем расходов - 38,8 млрд рублей.