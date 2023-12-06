Чернышенко сообщил, что на "Гостех" в декабре переведут 14 приоритетных госсервисов

Вице-премьер отметил, что в числе первых сервисов будут платформы для ученых, которые позволят избавить их от бюрократии, административной работы и заниматься непосредственно исследовательской деятельности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 14 приоритетных государственных сервисов начнут работу на платформе "Гостех" до конца декабря 2023 года. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"До конца декабря у нас уже 14 приоритетных сервисов на этой платформе ["Гостех"] будут работать", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в числе первых сервисов будут платформы для ученых, которые позволят избавить их от бюрократии, административной работы и заниматься непосредственно исследовательской деятельности.

О "Гостехе"

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.

Платформа разработана в целях сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IТ. Правительство РФ определило, что функции оператора платформы выполняет Минцифры. Министерство также может передать их государственному казенному учреждению.