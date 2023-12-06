Греф заявил, что Сбер не исключает покупки сервисов в будущем

Глава Сбербанка отметил, что банк продолжит придерживаться органического пути развития

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбер продолжит придерживаться органического пути развития, но не исключает покупки каких-либо сервисов в будущем, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции в рамках "Дня инвестора".

"Будем придерживаться органического пути развития, хотя в каких-то сегментах возможна покупка каких-то сервисов, это никогда не исключается. Но наш ключевой путь - органическое развитие, у нас всего достаточно, чтобы развиваться", - сказал он.

Греф добавил, что Сбербанк на горизонте года не рассматривает первичное размещение акций каких-либо своих структур, но не исключает этого в будущем.