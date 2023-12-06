В Казахстане намерены сократить добычу нефти с января 2024 года

Согласно заявлению министерства энергетики республики, обязательства страны в рамках ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве вклада в предотвращение неопределенности на нефтяном рынке. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределенности и волатильности на нефтяном рынке. Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября. Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что министерство начало переговоры с акционерами крупных нефтедобывающих компаний о сокращении добычи нефти. "Рассматриваются приемлемые варианты и объемы сокращения", - отметили в ведомстве.

Добыча нефти в Казахстане по итогам января - октября составила 74,8 млн тонн. По итогам 2022 года добыча нефти и конденсата в республике составила 84,2 млн тонн.