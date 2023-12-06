Карелия работает над привлечением инвестиций из Китая в инфраструктурные проекты

Как сообщил первый заместитель генерального директора Корпорации развития региона Алексей Раумо, есть также потребность в инвестициях в логистический комплекс

ШАНХАЙ, 6 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Республика Карелия заинтересована в привлечении китайских инвестиций в инфраструктурные проекты и активно работает на этом направлении. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель генерального директора Корпорации развития Республики Карелия Алексей Раумо, который принял участие в мероприятии по презентации инвестиционного потенциала региона в Шанхае.

"В первую очередь, конечно, нас интересуют инвестиции в инфраструктурные проекты, проекты строительства гостиничных комплексов, мест размещения, небольших отелей. У нас огромные запросы именно в этом направлении", - сказал он.

По словам Алексея Раумо, есть также потребность в инвестициях в логистический комплекс. "Кроме этого, нас интересует логистический комплекс, который китайские партнеры могут сейчас строить, и у них уже есть это желание", - сообщил он, уточнив, что речь идет о перевозке товаров по коридору Север - Юг и Беломорско-Балтийскому каналу, который планируется модернизировать. "Нужна инфраструктура, которая была утрачена в 90-е годы, и сейчас это все нужно восстанавливать", - констатировал Раумо.

В дополнительных логистических комплексах, указал он, нуждается и тот логистический коридор, который есть у Республики Карелия на Китай и Юго-Восточную Азию. "У нас есть разработанные специальные инвестиционные проекты для китайских партнеров, которые мы им представляем, в том числе и здесь. Мы очень активно в этом направлении сейчас работаем", - добавил он.

"Мы предлагаем очень хорошие условия для инвестиций из дружественных стран. У нас есть особая экономическая зона, территория ускоренного экономического развития, технопарки. Все это мы используем", - рассказал он, отметив также, что 38% территории республики занимает арктическая зона, где еще более интересные условия для китайских инвесторов.

Что касается китайской стороны, то, как сказал Раумо, заинтересованность есть, однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. "У нас есть уверенность, что мы выйдем на договоренности. <...> Китай - это работа вдолгую, мы это понимаем и работаем на перспективу", - констатировал он, отметив, что ряд прямых контрактов на поставку некоторых карельских брендов уже действует и сейчас.