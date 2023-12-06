Хуснуллин предложил продлить нацпроекты по развитию жилья и дорог до 2030 года

Вице-премьер РФ также предложил продлить программу расселения аварийного жилья, уточнив правила ее реализации, и утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры с совокупным объемом финансирования до 2030 года из всех источников в 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил продлить до 2030 года действие национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Это следует из материалов, которые он представил на совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

"В целях выполнения стратегии принять решение о продлении национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги", "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" до 2030 года", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Также вице-премьер предложил продлить программу расселения аварийного жилья, уточнив правила ее реализации, и утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры с совокупным объемом финансирования до 2030 года из всех источников в 4,5 млрд рублей. В рамках этой работы он счел нужным принять отдельный федеральный проект по ЖКХ внутри нацпроекта "Жилье и городская среда" и обеспечить финансирование в 88 млрд рублей на 2024 год и по 150 млрд рублей в год на 2025-2030 годы.

Хуснуллин также предложил пересмотреть нормативы потребления коммунальных услуг, установить целевые показатели для субъектов РФ по снижению дебиторской задолженности за ЖКУ и подготовить программу строительства ливневых канализаций.